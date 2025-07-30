Суд прекратил производство по иску Джигурды из-за наследства

Московский суд прекратил производство по иску Никиты Джигурды, который артист подал к нотариусу из-за разбирательств с наследством. Об этом сообщило РИА «Новости».

В судебных документах говорится, что музыкант обратился с иском о признании права собственности на имущество в порядке наследования, однако в апреле 2023 года производство по нему прекратили и определение вступило в силу.

Тем не менее Джигурда снова обратился в суд с повторным аналогичным иском, несмотря на то, что законодательством запрещено обращаться с тем, что суд уже рассматривал. На этих основаниях производство опять прекратили.

Наследство артисту и его жене Марине Анисиной завещала предпринимательница Людмила Браташ, которая состояла в дружеских отношениях со звездной парой. Однако решение покойной оспорила ее родная сестра Светлана Романова, и закон встал на ее сторону.