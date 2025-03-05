Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд из-за иностранных завещаний

Никита Джигурда обратился с жалобой в Конституционный суд. Информация об этом есть на сайте КС. Причиной обращения стала норма Гражданского кодекса об иностранных завещаниях.

Адвокат артиста Илья Цитренко в беседе с газетой «Ведомости» пояснил, что его клиент судится за четыре квартиры, которые, по его словам, достались ему в наследство от умершей в 2016 году подруги Людмилы Браташ.

Однако на жилье претендует и сестра покойной Светлана Романова. Суд встал на ее сторону, но отказался признать завещание Браташ недействительным.

По словам Цитренко, суд счел завещание, составленное во Франции в пользу Джигурды, не отвечающим российским требованиям. Однако, подчеркнул юрист, эту норму нельзя было применять, поскольку, если документ соответствует французскому регламенту, по российским законам, он действителен и в России.

Ранее Джигурду признали угрозой национальной безопасности Украины, несмотря на то что он родился и вырос в Киеве. Сам артист заявил, что для него это звучит как награда.