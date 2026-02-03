Суд перенес разбирательство по делу Гуфа о грабеже на 6 февраля

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) прибыл на судебное заседание по уголовному делу о грабеже, которое рассматривается в Наро-Фоминском городском суде. В зале суда артист появился в дубленке с надписью «Россия» на спине. При этом ни потерпевший, ни его представитель не явились, поэтому заседание перенесли на 6 февраля, сообщил корреспондент 360.ru.

Наро-Фоминский городской суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению материалов.

Сестра музыканта, комментируя ситуацию, заявила, что с Алексеем сейчас все в порядке, и отказалась раскрывать подробности, сославшись на конфиденциальность.

«Я не разглашаю тайны брата. Большое спасибо всем, не даю комментарий», — сказала она.

По текущему делу Гуф и второй фигурант — Геворк Саруханян — обвиняются в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Следствие утверждает, что 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в деревне Малые Горки произошел конфликт.