Суд Парижа 13 мая огласит приговор Депардье по делу о домогательствах

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Парижский суд 13 мая огласит приговор по делу актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам. Об этом сообщило РИА «Новости».

Процесс проходил в марте в коррекционном трибунале Парижа. Дело касается обвинений Депардье в домогательствах по время съемок фильма 2021 года «Зеленые ставни». На актера пожаловались декоратор и ассистент режиссера, которые были членами съемочной группы.

Прокуратура французской столицы запросила 28 месяцев условного срока в отношении Депардье. Обвинение потребовало назначить артисту штраф в размере 20 тысяч евро и обязательное психологическое лечение, а также внести его в список сексуальных преступников. Сам актер отверг обвинения.

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