Суд Парижа 13 мая огласит приговор Депардье по делу о домогательствах

Парижский суд 13 мая огласит приговор по делу актера Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Процесс проходил в марте в коррекционном трибунале Парижа. Дело касается обвинений Депардье в домогательствах по время съемок фильма 2021 года «Зеленые ставни». На актера пожаловались декоратор и ассистент режиссера, которые были членами съемочной группы.

Прокуратура французской столицы запросила 28 месяцев условного срока в отношении Депардье. Обвинение потребовало назначить артисту штраф в размере 20 тысяч евро и обязательное психологическое лечение, а также внести его в список сексуальных преступников. Сам актер отверг обвинения.