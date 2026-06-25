Суд отложил на конец июля рассмотрение иска Долиной к обманувшим ее мошенникам

Лефортовский суд перенес на 31 июля слушания по иску певицы Ларисы Долиной к мошенникам, похитившим у нее 176 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на одного из участников процесса.

Накануне началось рассмотрение иска, но заседание перенесли на последние числа июля, потому что не всех ответчиков уведомили о слушании.

«Следующее заседание назначено на 31 июля», — заявил собеседник журналистов.

Исковое заявление артистки поступило в Лефортовский суд 8 июня. Согласно решению Балашихинского суда от 28 ноября 2025 года, за Долиной признали право на получение компенсации в размере 176 141 000 рублей.

Ранее Лариса Долина записала песню, в которой сравнила свалившийся на нее хейт с распятием. Звезда оказалась в центре скандала после продажи своей столичной квартиры Полине Лурье из-за мошенников.