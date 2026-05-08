Долина записала песню, сравнив хейт в свой адрес с распятием

Релиз состоится на всех музыкальных площадках 8 мая. Артистка в композиции рассказала о проклятиях в свой адрес после скандала с мошенниками и квартирой, сравнив свой жизненный путь с распятием.

«Казнить нельзя помиловать. И запятую, где поставишь, чтобы подыгрывать ликующей толпе? Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, сделав шаг вперед», — говорится в тексте песни.

Народная артистка России оказалась в центре скандала после продажи своей столичной квартиры Полине Лурье. Верховный суд России признал сделку по продаже законной, обязал Долину выехать из жилья. Сейчас артистка судится с мошенниками.