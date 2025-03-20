Суд отклонил жалобу Киркорова по делу об оскорблении Успенской

Московский суд отказал певцу Филиппу Киркоров в удовлетворении апелляционной жалобы по иску Любови Успенской. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Решение о взыскании в пользу Успенской признали законным.

«Апелляционная жалоба ответчика Киркорова Филиппа Бедроса — без удовлетворения», — отметили в пресс-службе.

В сентябре Таганский суд согласился с тем, что Киркоров распространял об Успенской фейковую информацию, порочащую ее честь, достоинство и деловую репутацию. Певца обязали выплатить истцу 90 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда и перевести их в течении 10 дней.

Ранее адвокат Успенской рассказала, что артистка осталась довольна решением суда. Юрист подчеркнула, что представители Киркорова пытались опровергать очевидные вещи, но факт клеветы удалось доказать. По ее словам, сторона защиты даже отрицала, что певец давал интервью, в котором опорочил Успенскую.