Успенская отсудила у Киркорова 90 тысяч рублей

Таганский суд Москвы встал на сторону певицы Любови Успенской в деле против Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства. «Короля российской эстрады» обязали выплатить 90 тысяч рублей за оскорбление, сообщили «Известия» .

Суд частично удовлетворил требования Успенской. Он обязал Киркорова в течение 10 дней перевести ей 90 тысяч рублей. Адвокат певицы Елена Сенина сообщила, что довольна таким решением. По ее словам, защита отрицала обвинения.

«Сторона Киркорова пыталась опровергать, на мой взгляд, очевидные вещи. Вплоть до того, что факт самой публикации и говорила, что, мы не распространяли не давали интервью. Нам приходилось это доказывать», — сказала она.

В июле Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Успенской в пользу Киркорова более 280 тысяч рублей за то, что она назвала его женоненавистником. Певица подала встречный иск из-за того, что оппонент обозвал ее попрошайкой.