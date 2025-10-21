Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

Суд в Подмосковье отказался рассматривать два иска к Алле Пугачевой

Одинцовский суд Московской области вернул заявителям два иска к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В одном случае причиной отказа стало невыполнение указаний судьи, во втором — неподсудность дела Одинцовскому суду.

Иски к Пугачевой подали ветеран Афганистана Александр Трещев и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

При этом Трещев отправил в суд сразу четыре иска против певицы, ни один из них не приняли к рассмотрению. Он заявлял, что в одном из интервью Пугачева оскорбляла армию и правоохранительные органы, порочила честь президента России и восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. По совокупности требований Трещев просил взыскать с певицы 1,5 миллиарда рублей.

Бородин настаивал в иске на защите чести, достоинства, деловой репутации. Также общественник создал петицию о лишении Пугачевой звания народной артистки России.

Ранее резонансное интервью Пугачевой оценил актер Дмитрий Певцов. Он заявил, что ставших «предателями родины» известных людей необходимо останавливать.