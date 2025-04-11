Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа

Суд в Москве оштрафовал блогера и журналистку Ксению Собчак за неоплату административного штрафа в срок. Об этом РИА «Новости» сообщили в инстанции.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — заявили в суде.

За что именно Собчак получила штраф не сообщается, сумма назначенного наказания также не уточняется.

Согласно КоАП, в случае неуплаты административного штрафа в срок накладывается новый штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо обязательные работы на срок пятидесяти часов, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее налоговая инспекция заблокировала счета принадлежащей Собчак компании, журналистка занимала в ней должность генерального директора и являлась учредителем.

Основной сферой деятельности фирмы является реклама. Однако прибыль и доходы за отчетный период оказались равны нулю.