Налоговая заморозила счета фирмы Ксении Собчак | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 17:35 Налоговая заморозила счета фирмы Ксении Собчак «Звездач»: налоговая заморозила счета компании журналистки Собчак РИА «Новости»

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Налоговая заморозила счета компании, принадлежащей журналистке Ксении Собчак. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации издания, ФНС приостановила все банковские операции, связанные с ООО «Джун Энд Джулай». Собчак является учредителем компании и занимает должность генерального директора.

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Основной сферой деятельности фирмы является реклама. Однако и доходы, и прибыль за прошлый год предприятия оказались равны нулю. Причиной блокировки счетов стало то, что Собчак не подала налоговую декларацию.

Ранее стало известно, что актер Никита Кологривый задолжал налоговой почти полтора миллиона рублей. Артист может получить штраф в размере 20% от суммы неоплаченного налога, запрет на выезд за рубеж. Его счета также могут арестовать.

В одном из интервью Кологривый рассказал, что не умеет обращаться с деньгами и пренебрегает сбережениями — средства буквально «горят у него в руках».