Суд объяснил, почему Моргенштерна признали иноагентом

ТАСС: Моргенштерна включили в реестр иноагентов за политическую деятельность

Рэпера Алишера Моргенштерна* признали иноагентом, так как он занимался политической деятельностью в интересах иностранного источника. Об этом со ссылкой на документы суда сообщил ТАСС

В частности, в судебных документах отметили, что в Telegram-канале исполнителя освещаются события политического характера. Они сопровождаются негативными комментариями о принимаемых российскими властями решениях.

«Анализ распространяемых Моргенштерном* материалов и сообщений позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности», — следует из документов.

Рэпер подал иск к Минюсту и указал, что является деятелем культуры и искусства, а политической деятельностью не занимается.

В начале сентября против Моргенштерна* завели уголовное дело. Артиста заподозрили в уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.