Суд наказал музыканта из «Морального кодекса» за неуплату штрафа

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев не уплатил штраф за парковку и нарвался на очередное взыскание. Суд в Москве оштрафовал артиста на 10 тысяч рублей, выяснило РИА «Новости» , ознакомившееся с судебными материалами.

«Мазаев в установленный законом срок не уплатил штраф в пять тысяч рублей, наложенный на него за размещение транспортного средства на московской парковке без оплаты», — говорится в статье.

На солиста «Морального кодекса» составили протокол об уклонении от исполнения административного наказания. На судебное заседание Мазаев не явился, что не помешало его оштрафовать на 10 тысяч рублей.

Санкция статьи это предусматривает. Если административный штраф не уплатили, то нарушителя могут оштрафовать еще раз, но уже в двукратном размере от первоначально взыскиваемой суммы.

В конце прошлого года сотрудники налоговой службы и приставы разыскивали Мазаева за долги. Тогда все тоже началось с административного штрафа, наложенного на его продюсерский центр.