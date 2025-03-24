Суд над Жераром Депардье о сексуальном насилии пройдет в Париже 24 марта

Звезда французского кино Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже по обвинению в сексуальном насилии. Как сообщила газета The Guardian , первое заседание пройдет 24 марта.

Обвинения в адрес актера выдвинули помощница режиссера и художник-постановщик фильма «Зеленые ставни». Они заявили, что Депардье регулярно их ощупывал во время съемок картины в 2021 году, а также делал скабрезные замечания и вел себя достаточно резко.

Журналисты обратили внимание, что обе женщины написали заявления в полицию на актера в октябре 2023 года — после того, как Депардье опубликовал в газете Le Figaro открытое письмо, в котором отверг все обвинения в домогательствах к женщинам и заявил, что стал жертвой «суда Линча» со стороны СМИ и пользователей соцсетей.

Первое заседание суда назначили на октябрь 2024-го. Его отложили из-за резкого ухудшения самочувствия Депардье. Представляющий интересы актера адвокат Жером Ассо заявил, что его подзащитный восстанавливается после операции по аортокоронарному шунтированию. Кроме того, у Депардье началось обострение диабета из-за стресса, вызванного массовой травлей.

По решению суда актера осмотрел врач, который признал, что Депардье может принимать участие в слушаниях, но не более шести часов в день. Главный прокурор Парижа в беседе с журналистами заявил, что обвинение представит «серьезные и подтвержденные доказательства» вины артиста.

В конце февраля собственное расследование против актера Жерара Депардье начала финансовая прокуратура Франции. Ведомство заподозрило звезду кино в налоговом мошенничестве через фиктивную регистрации в Бельгии.