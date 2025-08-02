Суд лишил Андрея Разина прав на песни «Ласкового мая»

Продюсера Андрея Разина лишили прав на песни группы «Ласковый май». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Из документов следует, что Разин пытался оспорить права на 23 композиции «Ласкового мая», которые автор текстов Сергей Кузнецов продал певцу Юрию Шатунову.

В марте нынешнего года суд отказал продюсеру, также решение подтвердила апелляция. В попытках оспорить вердикт Разин ссылался на договор, согласно которому Кузнецов якобы передал права ему в 1992 году. Теперь эту сделку признали недействительной.

«При вынесении решения суд пришел к выводу о ничтожности договора от 29 декабря 1992 года», — говорится в материалах дела.

Ранее стало известно, что Разин мог подначить мать Кузнецова судиться с вдовой Шатунова. Об этом заявил звездный адвокат Андрей Алешкин.