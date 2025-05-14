«Происки старого продюсера». Разин мог подначить мать Кузнецова судиться с вдовой Шатунова

Желание матери основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентины подать в суд на вдову Юрия Шатунова может быть связано с происками старого продюсера музыкального коллектива Андрея Разина. Такое мнение выразил звездный адвокат Андрей Алешкин в беседе с 360.ru.

«Возможно, это могут быть происки старого продюсера Разина <… > который, может быть, дал своих юристов. Понимая, что он напрямую не может получить права, он попытается получить их через маму и в дальнейшем выкупить права у нее», — предположил адвокат.

По его словам, если бы это был интерес самой матери, то он возник бы сразу, в суд она подала бы гораздо раньше. Он допустил, что иск женщины примут. Судьи могут посчитать, что матери положена обязательная доля, в независимости от того, было ли написано завещание.

Юрист объяснил, что мать Кузнецова — пенсионерка, которая получает социальные выплаты и находится в уязвимом положении. За содержание престарелых родителей отвечают дети. Если наследники умирают, то в случае уязвимого положения, родители имеют право получить обязательную долю в наследстве, даже если их в нем не указали.

О том, что мать Кузнецова судится с вдовой Шатунова, стало известно сегодня утром. Женщина потребовала признать завещание недействительным. Суть конкретных претензий не раскрыли.