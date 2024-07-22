Суд допросит Газманова, Королеву и Лолиту по делу об убийстве Талькова

Mash: Газманова, Королеву и Лолиту допросят по делу об убийстве Талькова

Суд допросит около 150 свидетелей по уголовному делу об убийстве певца Игоря Талькова. Следователи вызовут на беседу Олега Газманова, Лолиту, Наташу Королеву, Богдана Титомира и других звезд российской эстрады. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Первое заседание суда пройдет на 23 июля. На скамье подсудимых должен оказаться концертный директор Талькова Валерий Шляфман, но процесс над ним проведут заочно, так как он находится за пределами России.

Следствие возобновило дело 33-летней давности из-за того, что убийца артиста Валерий Шляфман оказался братом петербургского криминального авторитета.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Игоря Талькова против его концертного директора Валерия Шляфмана. Известно, что он сбежал в Израиль.

Талькова застрелили в 1991 году во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. По версии следствия, роковой выстрел из револьвера совершил Шляфман.