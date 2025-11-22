Суд арестовал машину Дмитрия Харатьяна

По данным агентства, в апреле 2024 года в один из районных судов Твери поступил иск ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко» к компаниям «Нео Карс Бел» и «Нео Карс Москва», а также к Анатолию Курушину, Михаилу Якушеву и ООО «Гостевой дом». Истец о солидарном взыскании денег по договорам купли-продажи машин. Сумма иска составляла 36 561 450,40 китайских юаней (более 404 миллионов рублей).

Суд принял обеспечительные меры — наложил арест на регистрационные действия в ГИБДД и в других организациях в отношении машин, ставших предметов спора. Харатьян был в числе третьих лиц, оспоривших это решение в апелляционной инстанции. Актер также просил отменить обеспечительные меры.

Суд оставил частные жалобы без удовлетворения 30 января 2025 года, но 24 июня все же отменил запрет на регистрационные действия в отношении 100 автомобилей. Имена владельцев неизвестны.

Затем суд в Твери решил передать гражданское дело в арбитражный суд Москвы, но безуспешно. В июле началось рассмотрение нового дела по требованиям истца, но сейчас производство по нему приостановлено.

В конце лета Харатьян помог организовать похороны народного артиста России Ивана Краско.