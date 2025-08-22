Дмитрий Харатьян оказал помощь в организации похорон Ивана Краско

После смерти народного артиста России Ивана Краско его наследники столкнулись с финансовыми трудностями при организации похорон. Основные расходы взял на себя театр имени В. Ф. Комиссаржевской под руководством художественного руководителя Виктора Минкова. Иван Иванович 65 лет выходил на сцену этого театра, сообщил сайт mk.ru .

Первым из друзей, кто предложил помощь в похоронах, стал народный артист России Дмитрий Харатьян. По словам арт-директора Краско Вячеслава Смородинова, Харатьян быстро отреагировал и внес значительную сумму денег на счет.

«Дмитрий позвонил первым и предложил любую помощь. Я сказал, что нужны деньги. — "Сколько?" — поинтересовался Дима. Сумма была названа. Через три минуты деньги от Харатьяна поступили на счет», — поделился Смородинов.