Стволы Дмитрия Дюжева: как звезда встречает Росгвардию и хранит оружие

Звезда «Бригады» и «Жмурок» Дмитрий Дюжев продемонстрировал росгвардейцам, что находится в его оружейном сейфе. Правоохранители провели проверку и оценили условия хранения карабинов.

Актер рассказал, что ему подарили два ружья 10 лет назад.

«Без контроля и учета это ни в коем случае оставлять нельзя», — подчеркнул Дюжев.

Инспекторы убедились, что карабины находятся в запирающемся металлическом сейфе, а затем сверили номера на оружии и в разрешении на него.

«Спасибо, что не оставляете ответственное дело на произвол», — поблагодарил правоохранителя артист.

Инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Западному административному округу Михаил Макунин рассказал, что росгвардейцы каждые пять лет проверяют всех владельцев оружия и не делают исключений даже для известных артистов.

Ранее московские сотрудники Росгвардии приняли участие в гонках. Соревнования на спортивных авто приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В качестве пилотов картов себя проявили более 50 росгвардейцев.