Росгвардейцы Москвы и Подмосковья устроили гонки на картах

Главные управления Росгвардии по Москве и Московской области встретились на гоночном треке, чтобы выяснить, кто покажет лучший результат в качестве пилота спортивного авто. Соревнование по автомобильному спорту «Росгвардия Драйв» посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Более 50 спортсменов боролись за Кубок Главного управления Росгвардии по Московской области по автомобильному спорту — 2025.

Соревнования проводятся ежегодно, но обычно в них участвовали подмосковные росгвардейцы. На этот раз организаторы пригласили гонщиков из московского главка.

Состязание прошло в несколько этапов. Задачу осложнила скользкая из-за погоды трасса. Гонка позволила не только определить лучших, но и отточить навыки вождения. Бойцы надолго запомнили заезд.

«Выброс адреналина очень серьезный. <…> В гонках на автомобилях участвовал, на картинге в первый раз. Даже какие педали, не знал, ну вот — попробовал. Очень даже неплохо, я думаю, для первого раза получилось. Ни разу не развернуло, не слетел. Очень понравилось», — сказал замначальника отдела по военно-политической работе ГУ Росгвардии по Москве Дмитрий Тесленко.

Победителей определили в нескольких номинациях. Например, команда СОБР «Столица» заняла первое место среди спецподразделений. Каждый сотрудник получил диплом участника гонки и сувенир с символикой 80-летия Победы.

В Подмосковье прошел также велопробег, посвященный 9 Мая. Более 100 человек присоединились к «Дубненской кругосветке».