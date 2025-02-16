Сценарист Лэйдлоу сообщил о смерти геймдизайнера Half-Life 2 Виктора Антонова

Главный дизайнер игр Half-Life 2 и Dishonored, болгарский художник и арт-директор Виктор Антонов умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщил его бывший коллега, гейм-сценарист Марк Лэйдлоу на своей странице в Instagram*.

Он подчеркнул, что сообщения о смерти Антонова появились несколько дней назад, но он ждал подтверждения, чтобы придать информацию огласке.

«Сегодня я узнал, что Виктор Антонов, наш замечательный визионер и арт-директор Half-Life 2, умер. У меня нет подробностей. Это очень грустно. Он был блестящим и оригинальным человеком, который делал все вокруг лучше», — указал в публикации Лэйдлоу.

На момент написания материала пост сценариста Лэйдлоу в социальной сети недоступен. Других подтверждений смерти Антонова в открытых источниках найти не удалось.

Антонов прославился как разработчик изображения локаций City-17 в игре Half-Life 2, для создания которого использовал антураж городов Восточной Европы. Также он работал над визуальным дизайном первой игры серии Dishonored, а последние три года — над неанонсированным проектом в собственной студии Eschatology Entertainment.

В ночь на воскресенье, 16 февраля, стало известно о смерти участницы шоу «Ты супер!», певицы из Узбекистана Ширин Абдуллаевой. Артистке было 19 лет. Предварительной причиной раннего ухода из жизни стал менингит.

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