Умерла звезда шоу «Ты супер!» Ширин Абдуллаева

Певица из Узбекистана Ширин Абдуллаева скончалась от менингита в возрасте 19 лет. Об этом сообщили в пресс-службе государственного учреждения «Узбек концерт».

«Команда государственного учреждения» Узбек концерт «выражает глубокие соболезнования семье и близким в связи со смертью эстрадной певицы, лауреата премии „Зульфия“ Ширин Абдуллаевой», — говорится в некрологе.

Предположительно, девушка скончалась из-за осложнений менингита.

Артистка родилась 14 декабря 2005 года в городе Намангане. Обучалась в Пекинском университете Цинхуа по направлению социальных наук, а в 2024 году перевелась в Узбекистан.

Девушка изучала боевые искусства Шаолиня, свободно говорила на русском, английском и китайском языках.

Свою карьеру она начала в качестве актрисы и модели. В 2009 году она снялась в фильме «Онажоним», а после еще в ряде кинопроектов.

В 2021 году Абдуллаева участвовала в российском телешоу «Ты супер!» на телеканале НТВ, где дошла до полуфинала. Это принесло ей широкую известность.

Спустя два года девушку удостоили государственной премии имени известной узбекской поэтессы Зульфии Исраиловой за заслуги в искусстве.