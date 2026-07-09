Стринги за 1590 рублей. Больная раком желудка Лерчек представила новый бренд белья

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, презентовала новый бренд белья. Об этом сообщил телеграм-канал 112.

Чекалина поучаствовала в рекламной съемке и поделилась в соцсетях кадрами с фотосессии. В сети начали появляться обзоры на вещи из коллекции от других блогеров.

Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини 8 июля сообщил, что в начале месяца она прошла восьмой курс химиотерапии, после которого начались сильные боли в животе. На 9 июля у Лерчек запланирована таргетная терапия.

В то же время государственное обвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с ходатайством о возобновлении судебного процесса по уголовному делу Чекалиной о незаконных валютных операциях.

Юристы сослались на медицинское заключение, согласно которому Чекалина не имеет противопоказаний для посещения судебных заседаний.