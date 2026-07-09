Стринги за 1590 рублей. Больная раком желудка Лерчек представила новый бренд белья
Больная раком желудка Лерчек представила новый бренд белья
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, презентовала новый бренд белья. Об этом сообщил телеграм-канал 112.
Чекалина поучаствовала в рекламной съемке и поделилась в соцсетях кадрами с фотосессии. В сети начали появляться обзоры на вещи из коллекции от других блогеров.
Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини 8 июля сообщил, что в начале месяца она прошла восьмой курс химиотерапии, после которого начались сильные боли в животе. На 9 июля у Лерчек запланирована таргетная терапия.
В то же время государственное обвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с ходатайством о возобновлении судебного процесса по уголовному делу Чекалиной о незаконных валютных операциях.
Юристы сослались на медицинское заключение, согласно которому Чекалина не имеет противопоказаний для посещения судебных заседаний.