«Стремятся опорочить все». Поплавская жестко прошлась по продюсерам «Скуфа»

Продюсеры фильма «Скуф», где в главной роли снялся украинский блогер Александр Зубарев, шутивший в одном из своих стримов про «бургеры с русскими младенцами», планировали выпустить картину в широкий прокат на Пасху. Об этом в телеграм-канале написала актриса Яна Поплавская.

В российском Минкульте уже заявили, что не выдавали фильму прокатное удостоверение, а также не получали никаких заявлений от его продюсеров.

По словам Поплавской, создатели картины надеялись, что смогут оформить и заявку, и документы одним днем — к 16 апреля. Гайк Асатрян и Алексей Степанов планировали выпустить фильм в широкий прокат на больших экранах.

«Стоит обратить внимание на дату, когда продюсеры хотят запустить прокат: это Светлая Пасхальная неделя. И, конечно, это время выбрано неслучайно, с учетом того, как либералы и заукраинцы стремятся опорочить все, что связано с православной верой», — подчеркнула она.

Ранее Поплавская предостерегла девушек, желающих выйти замуж за миллиардеров, чтобы они боялись своих желаний, напомнив о судьбе Алии Галицкой.