«Бойтесь своих желаний». Поплавская обратилась к россиянкам после смерти жены Галицкого

Бывшая жена миллиардера Александра Галицкого Алия покончила с собой изоляторе временного содержания (ИВС), куда ее отправили по обвинению в вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-супруга. В камере женщина оставила записку, в которой обвинила его в своей смерти. Актриса Яна Поплавская в своем телеграм-канале заявила, что не понимает, как «меценат и филантроп» в лице Галицкого мог оказаться таким бесчеловечным.

«У нас далеко не все коррупционеры, реально укравшие у страны сотни миллионов и даже миллиардов рублей, ждут суда за решеткой», — заявила звезда.

Она напомнила, что чиновница Евгения Васильева, ставшая участницей коррупционного скандала, сидела под домашним арестом в дорогом жилом комплексе в Хамовниках, а в колонии провела чуть больше месяца.

«А тут женщину, на которую бывший муж написал заявление, сажают в камеру», — возмутилась Поплавская.

По ее словам, до смерти жена Галицкого обратилась к президенту. В видеообращении заявила, что бывший супруг угрожал ей уголовным преследованием. Кроме того, бизнесмен открыто поддерживал киевский режим и пытался настроить общих детей против России. Женщина решила уйти от мужа, когда узнала об измене. После этого в семье произошел конфликт.

«А девушкам, мечтающим выйти замуж за миллиардера, урок. Бойтесь своих желаний, все может обернуться совсем не так, как вы мечтали», — подытожила актриса.

Ранее адвокат Анна Бутырина заявила, что против Алии в декабре 2025 года возбудили дело по статье о клевете. Она распространяла слухи о бывшем муже.