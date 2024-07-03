Стоп-лист на пранки. Почему Вован и Лексус никогда не позвонят Ким Чен Ыну

Пранкеры Вован и Лексус: никогда не позвонили бы Ким Чен Ыну

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров никогда не стали бы звонить лидерам дружественных России стран. В интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко Вован и Лексус объяснили о влиянии своей гражданской позиции на творчество и рассказали про своеобразный стоп-лист для пранков.

«Наши пророссийские взгляды так или иначе влияют на наше творчество», — признался Столяров.

Говоря о возможных розыгрышах глав государств, которые находятся с Россией в хороших отношениях, пранкеры заметили, что подобные звонки могли бы их обидеть. И сенсационными, например, заявления таких собеседников были бы только для Запада.

«Можно позвонить главе дружественной страны и спросить про военные планы. Это было бы интересно для западных разведок, безусловно. Но зачем нам это делать, у нас свои интересы», — подчеркнули собеседники 360.ru.

Они также пояснили, что никогда бы не позвонили лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по одной простой причине.

«Чтобы он никого не убил там. Не нам [отомстил], а каким-то связистам, телефонистам», — сказал Вован.

Лексус допустил, что такой человек может попасть под раздачу только потому, что «держал трубку».

После разоблачений пранкеров не преследуют. Чаще объявляют угрозой национальной безопасности, как поступили, например, в Эстонии.

«Кто будет угрожать, по сути? Если кто-то что-то хочет сделать, он это сделает без угроз», — подчеркнул Лексус.

Он заметил, что иногда ему и Вовану оставляют неприятные сообщения в соцсетях. Но реагировать на каждый негативный комментарий пранкеры не видят смысла.