Интересные личности или загадочные персонажи. Кого Вован и Лексус выбирают для пранков

Пранкеры Вован и Лексус рассказали о списке потенциальных жертв для провокаций

У пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова — Вована и Лексуса — есть список потенциальных жертв для провокаций. В интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко они признались, что обычно выбирают интересных или загадочных персонажей.

«Есть [список], можно сказать. Так иногда на человека посмотришь, подумаешь — надо записать. Потом к этому списку можно вернуться», — сказал Лексус.

На вопрос о том, по какому принципу они с Вованом выбирают объект для розыгрыша, пранкер ответил, что главное здесь — интерес к потенциальному собеседнику.

«Он интересен и, видимо, производит какой-то ажиотаж. Он закрытый. И можно из него что-то получить — достоверную информацию», — пояснил собеседник 360.ru, с чем согласился и Вован.

Пранкеры добавили, что останавливаются на тех, кто действительно на слуху и о ком говорят. Иногда их внимание привлекают загадочные персонажи.

«С кем никто, допустим, не делал интервью долгое время. Есть такая возможность», — заключил Лексус.

По словам Вована, любители конспирологических теорий причисляют их к некоему глобальному PR-агентству, куда обращаются мировые политики в последней надежде сказать известную им правду.