«Стояла на коленях и умоляла». Бывшая жена Дмитрия Позова впервые рассказала о разводе

Бывшая жена популярного российского комика и звезды шоу «Импровизация» Дмитрия Позова заявила, что не принимала решения о разводе. Расставание инициировал ее муж. Деталями она впервые поделилась на шоу «Чужие письма».

Узнав о разводе, многие поклонники поспешили сделать вывод, что супруга звезды просто не справилась со свалившимися на нее трудностями, и накинулись на нее в соцсетях. Позова отметила, что никогда бы не решилась на развод, потому что любит своего спутника жизни до сих пор.

Дмитрий, по ее словам, сообщил о разрыве отношений в СМС, а после собрал вещи и уехал. Первое время после этого делала попытки вернуть возлюбленного.

«Я умоляла его, просила, пожалуйста, останься, пожалуйста, не уходи. <…> До того момента, пока я его отпустила, прошло еще много всего, когда я на коленях стояла и умоляла его», — поделилась она.

Однако потом она поняла, что это был путь в никуда, несмотря на то, что у них двое детей.

Сейчас комик проживает тяжелый период. В прошлом году он похоронил отца, этим летом развелся, а спустя несколько месяцев оказался в больнице с депрессией.