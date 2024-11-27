Выступления певца Филиппа Киркорова подешевели на треть — позвать артиста на корпоратив теперь можно за 10 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Музыкант столкнулся с отсутствием заказов на новогодние корпоративы, поэтому ценник за концерт снизился с 15 до 10 миллионов рублей. За вознаграждение Киркоров может не только исполнить свои хиты, но и побыть на празднике Дедом Морозом.

По данным канала, в расписании артиста еще есть свободные дни в декабре и январе, в том числе и в последнюю неделю перед Новым годом.

Ранее певица Алла Пугачева не стала сотрудничать с двумя крупными заказчиками, которые организовывали корпоративы в России.

Знаменитость испугалась скандала, который мог возникнуть из-за утекших в Сеть видеозаписей. Еще одной причиной для отказа мог стать неоднозначный имидж самой певицы — с ней не станут работать некоторые музыканты.