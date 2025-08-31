Стивен Сигал построит завод в Волгоградской области

Компания «Хикари» по переработке пластика, сооснователем которой стал актер Стивен Сигал, начала строить завод во Волгоградской области. Об этом сообщил РИА «Новости» соучредитель компании, бизнесмен Михаил Замарин.

«Мы планируем запустить первый совместный проект уже летом 2026 года. То есть это третий квартал», — сказал он.

Компанию Сигала зарегистрировали в России 26 августа. Его доля в бизнесе составляет 34%. У его сына Доминика, как соучредителя фирмы «Хикари» — 33%. Также треть принадлежит ООО «Эко-Инвест 23».

По словам Замарина, компания «Хикари» будет заниматься переработкой пластика, инвестировав не менее 30 миллиардов рублей.

Для Сигала это не первый опыт ведения бизнеса в России. Он был президентом компании «Стивен Сигал Групп» и фирмы «Пять элементов», занимавшейся производством воды. В конце июля он покинул пост генерального директора.