Стивен Сигал объяснил, зачем продает дом в Подмосковье

Сигал заявил, что продает дом в Подмосковье для улучшения жилищных условий

Спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, американский актер Стивен Сигал заявил, что выставляет на продажу дом в Подмосковье для улучшения жилищных условий. Об этом он сообщил ТАСС .

«Я просто увеличиваю размеры жилья», — объяснил Сигал.

В конце января появилась информация, что артист решил продать рублевский особняк площадью 500 квадратных метров. В резиденцию входят двухэтажный дом, гараж на две машины, гостевой дом с баней и беседка для барбекю.

В 2016-м Сигал стал гражданином России, в 2024-м российский лидер Владимир Путин вручил ему орден Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Сам Стивен Сигал признался, что хотел бы получить звание народного артиста России. Он отметил, что это стало бы для него большой честью.