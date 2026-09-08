Сапоги Ирины Шейк, белый Паттинсон и Собчак в мехах. Главные образы Венецианского кинофестиваля

В Италии в самом разгаре 83-й Венецианский кинофестиваль, и красные ковровые дорожки пестрят образами актеров и других селебрити. Как знаменитости изменили правила в этом году, почему образ Ирины Шейк с сапогами считают новым трендом, какие выходы называют лучшими и как себя показали в Венеции наши соотечественники, включая Ксению Собчак, — в материале 360.ru.

Нарушения дресс-кода 83-го Венецианского кинофестиваля Главное изменение красной ковровой дорожки Венецианского кинофестиваля этого года — она окончательно перестала быть территорией, где женщина обязательно должна быть в платье в пол и на шпильках, а мужчина — в классическом смокинге с бабочкой. Формальность по-прежнему сохраняется, но появилось гораздо больше свободы, рассказала 360.ru стилист, дизайнер и основатель by Skorokhodova Анна Скороходова. «На дорожке появились вечерние платья с сапогами, обувь без каблука, отсутствие пиджака у мужчин, сложенные воротники вместо галстуков и бабочек. Например, Мэгги Джилленхол появилась в вечернем платье Celine и обуви без высокого каблука, что кажется не очень традиционным. В то время как Николас Голицын вообще отказался от смокингового пиджака и привлек к себе массу внимания», — отметила стилист. Актер Джон Малкович заменил традиционную сорочку на вариант с почти елизаветинским воротником. Это нюансы, которые Скороходова назвала не грубым нарушением дресс-кода, а скорее рождением нового тренда на красных дорожках.

Фото: IMAGO/Thomas Bohlen/Starface / www.globallookpress.com

Звезды не отказываются от дресс-кода, а просто перестают воспринимать его как строгую униформу с четкими правилами, которые необходимо соблюдать. «Красная дорожка, на мой взгляд, все больше становится пространством личного стиля, где недостаточно просто идеально выполнять правила Black Tie. Гораздо интереснее и правильнее интерпретировать их по-своему. В рамках приличия, безусловно», — пояснила эксперт.

Интересно Дресс-код Black Tie («черный галстук») — это строгий и официальный вечерний стиль одежды для торжественных мероприятий, таких как гала-ужины, свадьбы или премьеры.

Отказ звезд от неудобной обуви В этом году на кинофестивале всех удивила русская красавица Ирина Шейк, которая явилась на дорожку в асимметричном черном платье со шлейфом от Dolce Gabbana, к которому так и просились элегантные классическое лодочки. Но вместо них на ногах модели были сапоги-чулки с эффектом второй кожи. «Это отличный тренд. Мне кажется несколько устаревшей идея, что женская красота должна сопровождаться физическим дискомфортом. Любой фестиваль — это огромное количество времени, которое женщина-звезда проводит, стоя в неудобных положениях, под прицелом множества фото- и кинокамер, с необходимостью выглядеть безупречно, позировать, без возможности перевести дух. Неудобная обувь только усугубляет и без того нервозное положение», — отметила Скороходова.

Фото: Mario Cartelli/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ирина Шейк своим примером показала, что к вечернему платью не нужна шпилька, чтобы образ оставался вечерним. Иногда сапоги делают его острее, интереснее и современнее. Еще один пример отказа от туфель — та же Мэгги Джилленхол, которая выбрала низкую обувь на красную дорожку. «Комфорт наконец-то перестает быть антонимом элегантности. И вопрос уже не в высоте каблука, а в том, насколько обувь работает с силуэтом, то есть это вопрос стилизации. Я думаю, через несколько лет шпилька на красной дорожке будет одним из вариантов, а не обязательным условием посещения мероприятия», — подметила стилист. Белый как тренд Венецианского кинофестиваля 2026 года Некоторые издания назвали белый цветом Венецианского кинофестиваля этого года. Действительно, ковровая дорожка 83-го кинофестиваля пестрела обилием белого и его производных, таких как молочный и бежевый. Например, звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон пришел в белом костюме от Dior. Актриса Сидни Суини тоже несколько раз выбирала белые платья, в том числе винтажное от Chanel 1987 года. Модель Кендалл Дженнер приехала в Венецию в монохромном белом комплекте, а кумир девяностых Памела Андерсон построила один из своих дневных образов из молочно-белых оттенков.

Фото: Rocco Spaziani/Spaziani / www.globallookpress.com

«Для Венеции это очень выигрышный и красивый цвет. Там много солнца, воды, красивая архитектура, красная дорожка. На таком фоне белый выглядит поистине кинематографично. Кроме того, сейчас этот цвет не только работает как символ классической торжественности, но и выглядит значительно современнее и интереснее, чем привычный черный в рамках дресс-кода Black Ti», — отметила Скороходова. Архивные платья — временный тренд или классика? В 2026 году в Венеции было много архивных образов. По словам Скороходовой, мода на винтаж — это гораздо больше, чем краткосрочный тренд. Несколько лет назад архивное платье воспринималось почти как модная сенсация. Сегодня это полноценный инструмент работы стилиста. В Венеции тренд на винтаж особенно заметен. Например, Кендалл Дженнер вышла в золотом платье от Giorgio Armani из коллекции 1995 года, Суини — от Chanel 1987 года, а Ирина Шейк вернула на красную дорожку Dolce Gabbana из сезона весна-лето 2003 года, а до этого появилась в Givenchy времен Риккардо Тиши из коллекции 2015 года.

Фото: IMAGO/Thomas Bohlen/Starface / www.globallookpress.com

«Архив сегодня — это уже не история про „надеть старое“. Это демонстрация фэшн-грамотности. Новое платье звезде может предоставить любой модный дом, с которым она сотрудничает. А архивную вещь нужно найти, узнать ее историю, встроить в сегодняшний контекст и подобрать под имидж», — отметила стилист. Архивы, по мнению Скороходовой, останутся и станут даже более престижными на красных дорожках, чем платья из последних коллекций модных домов. Как мужчины нарушают дресс-код кинофестиваля в 2026 году Мужская красная дорожка наконец-то стала интереснее, так как представители сильной половины человечества начали экспериментировать с консервативной формулой дресс-кода Black Ti, которая представляет собой смокинг. «Джон Малкович — один из моих фаворитов фестиваля. Он появился в черном Dior с молочно-белой шелковой рубашкой и пышным воротником в духе Елизаветинской эпохи. Это такой пышный гофрированный воротник, который носили в Европе в эпоху Елизаветы I — примерно в XVII–XVII веках. И на Малковиче это не выглядело костюмом ради эпатажа: вещь абсолютно соответствовала его личности», — отметила Скороходова.

Интересно Актера назвали одним из главных фэшн-героев фестиваля 2026 года, потому что стилисты поработали не только над гармонией в образе, но и с личностью Малковича. Представить тот же самый наряд на другом мужчине просто невозможно.

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Николас Голицын, в свою очередь, убрал смокинг и оставил рубашку с выраженной манишкой, надел широкие брюки и заменил галстук брошью. Образ остался вечерним, при этом запоминающимся. Кроме того, актер не выглядит так, будто он забыл смокинг в гостинице. «Этот наряд разделил модных критиков на два фронта: одни сочли его свежим, а другие назвали отсутствие пиджака слабым местом. Мне кажется, что образ действительно удачный, художественный и прекрасно демонстрирует саму личность Николаса. Именно такие луки должны вызывать дискуссию», — отметила стилист.

Фото: Mirco Toniolo / Agf / www.globallookpress.com

Топ лучших образов Венецианского кинофестиваля 2026 года Скороходова назвала топ-5 лучших образов кинофестиваля этого года в Венеции: Амаль Клуни в Tom Ford от Хайдара Аккермана. Это точный пример современной сексуальности — черное скульптурное платье, сложная работа с драпировкой и практически никакого лишнего декора;

Кендалл Дженнер в архивном Giorgio Armani из коллекции 1995 года. Ее выход доказывает, что сегодня архив востребован, ведь платью более 30 лет, а оно совершенно не выглядит музейным;

Джон Малкович в Dior. Он интеллектуальный, ироничный и очень персонализированный. Несмотря на отклонение от дресс-кода, лук смотрится художественно;

Виттория Черетти в Armani Privé — бархатное платье-колонна с практически прозрачным верхом, который покрыт темными кристаллами. Стилист назвала этот образ изысканной версией уже порядком поднадоевшего всем тренда на «голые» платья. Этот выход доказывает, что прозрачность сама по себе уже не тренд — значение имеет то, насколько тонко с ним работают;

Роберт Паттинсон в белом Dior Home. Актер в костюме с тонкой полоской, того же цвета рубашке, цветном галстуке и коричневых лоферах выделялся на фоне череды черных смокингов и еще раз напомнил, что белый цвет может выглядеть невероятно привлекательно.

Фото: Cinzia Camela/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com 1/2 Фото: Marco Barada/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com 2/2

Неудачные образы Венецианского кинофестиваля 2026 года «Я бы осторожнее использовала слово „провал“, потому что на мероприятиях такого уровня работают сильные стилисты. Чаще всего речь идет не о плохой одежде, а о неудачной стилизации», — подчеркнула эксперт. Тем не менее она назвала несколько неудачных образов: Джек О’Коннелл в Dior показался Скороходовой перегруженным и слишком тяжелым для сентябрьской Венеции. Плотное пальто и длинный шарф визуально напомнили осенний сезон, хотя в Италии в это время тепло;

Кейт Мара в Alexander McQueen. В образе было слишком много разных кружевных фактур, в результате чего одежда начала существовать отдельно от человека. Это тот самый пример, когда вещь не работает на человека, а перетягивает на себя внимание.

Фото: Dave Bedrosian/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Русский след в Венеции Помимо зарубежных звезд, на дорожке в Италии появились и российские селебрити — например, Бьянка Балти и Виктория Лопырева. Но ярче всех себя проявила в этом году журналистка Ксения Собчак: она появилась в полупрозрачном кружевном платье Ermanno Scervino нежно-розового оттенка, с сиреневой объемной меховой накидкой, леопардовым клатчем, очками и в лодочках.

Фото: Matteo Chinellato/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com