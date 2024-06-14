«Стиль жизни». Жена Прилучного отреагировала на слова Муцениеце в ее адрес

Жена актера Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян отреагировала на слова коллеги по цеху Агаты Муцениеце по поводу их счастья с артистом. Об этом сообщило издание Starhit .

Брюнетка опубликовала новые фотографии в соцсетях. Она позировала в интересном образе, показав грацию и утонченность.

«То, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их. Для меня достоинство — это стиль жизни! Желаю всем быть чистыми, достойными, твердыми, сильными, умными!» — написала артистка.

По данным журналистов, поклонники посчитали этот пост ответом на недавние слова бывшей жены Прилучного Муцениеце. Актриса обвинила экс-супруга в безразличии к детям.

Между расставшейся парой идут судебные разбирательства, и последний суд артист проиграл. Звезда посетовала, что актер не смог с этим смириться и не хочет платить алименты. Она с иронией пожелала Павлу счастья с новой женой.