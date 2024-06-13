«Наслаждайся». Муцениеце впервые высказалась о новой жене Прилучного

Муцениеце с иронией пожелала Прилучному счастья с его новой женой

Фото: РИА «Новости»

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на бывшего мужа Павла Прилучного. Как сообщило издание Starhit, знаменитость обвинила его в безразличии по отношению к их общим детям 11-летнему Тимофею и восьмилетней Мии.

Артисты развелись в 2020 году. С того момента они постоянно судятся, потому что Муцениеце выписала экс-супруга из квартиры и потребовала алименты. Последний суд актер проиграл, однако, по словам Агаты, не смог принять поражение.

«Мой бывший муж — просто хороший, классный парень, проиграл суд. Нет, чтобы с достоинством это просто принять», — возмутилась знаменитость.

Она не понимает, по какой причине Прилучный не хочет помогать финансово собственным детям. По мнению звезды, родители обязаны нести ответственность за своих наследников и обеспечивать их.

«Больше ничего не надо. Живи счастливо, наслаждайся. Я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой», — добавила Муцениеце.

Это уже не в первый раз, когда актриса жалуется на бывшего мужа из-за уклонения от алиментов. Еще в апреле артистка пристыдила его за то, что ей пришлось выбивать деньги на детей.

«И облако взяло Его из вида». Как отмечают Вознесение Господне

«Гнать надо в шею». Армению призвали исключить из ОДКБ после слов Пашиняна

Папа «помилует». Хантер Байден вряд ли окажется за решеткой

Весь туристический потенциал. Места отдыха в Подмосковье показали на форуме «Путешествуй!»

«Забитое население». Украинцев запрограммировали на самоуничтожение

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте