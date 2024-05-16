Степан Меньщиков попал в рехаб в Таиланде | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 12:28 Степан Меньщиков попал в рехаб в Таиланде Участник «Дома-2» Степан Меньщиков после ухода из шоу попал в рехаб в Таиланде Скриншот видео

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После участия в известном реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков попробовал себя в роли ведущего и прошел курс лечения в реабилитационном центре. Об этом сообщил портал lady.mail.ru.

За последние годы 47-летний Меньщиков был ведущим программ «Ху из Ху» с Рустамом Солнцевым и «Спокойной ночи, мужики!» на ДТВ. Он также принял участие в шоу «Звезды меняют профессию».

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Сегодня основной источник дохода экс-участника «Дом-2» — собственное ивент-агентство «Мы счастливы».

Недавно он отправился в Таиланд для прохождения курса реабилитации, хотя подробно о зависимости он не рассказывает. Дома Меньщикова ждет семья: жена Ангелина Монах и их общая дочь Степания, а также дочь Варвара от предыдущего союза с Евгенией Шамаевой.

Ране певица Ольга Бузова заявила, что телеведущая Ксения Собчак уговорила ее остаться в «Доме-2». Молодая звезда тяжело переживала унижения, оскорбления и другие обиды.