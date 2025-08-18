Стас Пьеха получил травму на концерте в Нижнем Новгороде

Певец Стас Пьеха травмировал ногу, когда выступал на концерте в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил поклонникам в соцсетях.

По словам исполнителя, концерт, состоявшийся 16 августа, потребовал от него полной отдачи. Пьеха старался сделать праздник незабываемым, поэтому на сцене «прыгал, орал и визжал».

Резкие движения привели к травме ноги и повреждению копчика. Певец подчеркнул, что несмотря на это, он старался максимально порадовать нижегородцев и «не испортить праздник».

Артист также рассказал, что уже долгое время испытывает бессонницу, поэтому он обратился за помощью к врачам-сомнологам. Пьеха предположил, что интенсивные выступления не дают ему возможности полноценно отдохнуть. В этом году певцу пришлось отменить несколько концертов из-за плохого самочувствия.

Ранее признаки возрастной деменции обнаружили у бабушки Стаса, народной артистки СССР Эдиты Пьехи. У известной певицы наблюдаются дезориентация и нарушение памяти.