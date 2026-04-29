Стас Михайлов заявил, что дети не пойдут по его музыкальным стопам

Известный российский певец Стас Михайлов заявил, что не собирается строить «музыкальную династию» и заставлять своих детей продолжать его дело. Об этом артист сказал в эфире радио «Комсомольская правда» .

Михайлов подчеркнул, что его дети могут петь, но им это неинтересно. Он не хочет тянуть их на сцену насильно и считает, что они проявят себя в других областях.

Старшая дочь Даша имеет хороший голос и связана с музыкой, но больше увлекается созданием треков и современными технологиями, включая искусственный интеллект. Сын Никита, которому 25 лет, уже работает в строительной компании. Младшие дочери тоже ищут себя: Маша серьезно увлечена лошадьми, а Иванна проявляет талант к рисованию и, возможно, займется дизайном интерьеров.

Стас Михайлов отметил, что не хочет баловать детей, но дочкам трудно отказывать. Самое важное, чему он их учит, — это умение оставаться людьми, жить в согласии и поддерживать друг друга в любых ситуациях.