Стас Михайлов станцевал под народные песни вместе с мамой в день ее рождения

Певец Стас Михайлов поздравил маму Людмилу Васильевну Михайлову с днем рождения и станцевал с ней под народные песни. Артист прилетел на свою родину в Сочи, где до сих пор живут его родители. В честь именинницы он устроил грандиозное торжество, сообщил сайт kp.ru .

Праздник прошел в уютной атмосфере. На фотографиях, опубликованных супругой Стаса Инной Михайловой, запечатлен зал, в котором ярко пылает камин, а стол ломится от разнообразных угощений. Стены зала украшены коврами.

На протяжении всего вечера в качестве музыкального сопровождения звучал ансамбль народной песни. Солистки в нарядных платьях исполняли русские песни и романсы, включая популярные композиции, такие как «Каким ты был».

Самым трогательным моментом стало, когда Стас Михайлов пригласил свою маму на танец.

Ранее Стас Михайлов рассказал, как смог похудеть на 17 килограммов. Артист полностью отказался от алкоголя, а также не пьет таблетки и витамины. Певец признал, что старается не есть хлеб, хотя очень его любит.