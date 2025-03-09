Стас Михайлов раскрыл, как ему удалось похудеть на 17 кг

Певец Стас Михайлов 8 марта выступил в аэропорту Шереметьево, а потом рассказал Telegram-каналу Mash , как смог похудеть на 17 килограммов. Звезда также поделился, почему он предпочел выступить в воздушной гавани вместо корпоративов.

Михайлов рассказал, что решил спеть для женщин в аэропорту, потому что «не все измеряется деньгами». Также он поделился, от чего отказался в последнее время.

«Алкоголь. Вообще полностью без всего уже почти 10 месяцев — ни глотка. <…> Я стараюсь от всего отказываться, что связано с химическими моментами — таблетки, витамины… Я их не пью! <…> Стараюсь не есть хлеб, хотя я его очень люблю», — рассказал певец.

Курить артист бросил еще 27 лет назад. Михайлов признался, что ему мешал лишний вес, и он похудел на 17 килограммов.

Музыкант отметил, что среди поклонников его новый похудевший образ вызвал неоднозначную реакцию, некоторые из них выразили недовольство изменениями.