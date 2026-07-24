Стас Михайлов рассказал о ценности чистоты и индивидуальности для молодежи

Чистота и индивидуальность никогда не выходят из моды, это важно знать молодым парням и девушкам, заявил певец Стас Михайлов. Об этом сообщил телеграм-канал «СтарХит» .

На прогулке по Баку Михайлова сопровождали дочери — 16‑летняя Иванна и 13‑летняя Мария.

Дети очень быстро растут, но хочется, чтобы они подольше сохранили внутреннюю чистоту, поделился певец.

«Что-то запретить им я не смогу. Но хочется, чтобы они понимали эту жизнь с юности, осознавали ценность всего происходящего с ними», — добавил Михайлов.

Он рассказал, что обсуждает с детьми мировоззренческие темы. По его словам, всем молодым людям независимо от пола важно знать, что чистота и индивидуальность иногда могут показаться немодными, но в действительности высоко ценятся.

«Это никогда не выйдет из моды. Это золотой стандарт человека», — подытожил Михайлов.

Певец прибыл в Баку на фестиваль Dream Fest. Ранее Иванов рассказал, что отказ от алкоголя помог ему похудеть.