Стас Михайлов рассказал, что отказ от алкоголя помог ему избавиться от лишнего веса

Известный российский певец Стас Михайлов поделился секретом, как ему удалось значительно похудеть и изменить свой внешний вид. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» .

По словам исполнителя, он перестал употреблять алкоголь и теперь придерживается своеобразного рациона.

«Я перестал пить алкоголь и сразу похудел. Почти три года уже не пью. Потому что по чуть-чуть, даже бокал вина, в моем случае не работает: я сразу начинаю есть. Я для себя выработал алгоритм: ем один раз в день, мне это удобно», — сказал певец.

Стас Михайлов также рассказал, что каждое утро начинает с воды с лимоном и посещения спортзала. Его завтрак состоит из двух чашек кофе или чая с орехами, а на обед он может позволить себе омлет.

Исполнитель отметил, что старается избегать тяжелой пищи во второй половине дня и перед концертами, однако признается, что не может отказаться от сладостей.