Стас Барецкий поджег себя и чуть не погиб на съемках

Шоумен и актер Стас Барецкий едва не погиб на съемках. Он выполнял трюк с огнем, в результате которого получил ожоги. Об этом сообщило издание «Страсти».

Все произошло в субботу, 22 июня, во время съемок боевика «Барецкий. Последняя кровь». Шоумен исполняет в нем главную роль.

«Сегодня на съемках боевика „Барецкий. Последняя кровь“ чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую», — заявил артист.

Он должен был выпустить горючую жидкость изо рта на пламя, чтобы получился столб огня, но сделать это у него не вышло. Актер получил ожоги лица.

«На лице ожоги глубокие, жжет все, и головокружение», — поделился Барецкий.

Медики скорой порекомендовали ему поехать в больницу, но шоумен отказался из-за работы. Он заявил, что обратится за помощью к врачам, если ему станет совсем плохо.