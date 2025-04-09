Стас Барецкий обвинил Моргенштерна в краже песни

Стас Барецкий собрался судиться с рэпером Алишером Моргенштерном*. Об этом шоумен сообщил Telegram-каналу 360.ru.

«Моргенштерн* украл мою песню „Голосуй“. Я буду подавать на него в суд», — подчеркнул 53-летний артист.

Также Барецкий передал привет всем подписчикам телеканала 360.ru, назвав его лучшим телеканалом страны.

Ранее шоумен раскритиковал продюсера Иосифа Пригожина. По его словам, супруга певицы Валерии вспоминают исключительно за прошлые заслуги, а новых достижений у него нет, поэтому он стал пиариться с помощью скандальных высказываний на различные темы.

*Моргенштерн признан иностранным агентом на территории России.