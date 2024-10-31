«Не может понять, что 2000-е закончились». Стас Барецкий раскритиковал Иосифа Пригожина

Депутат Игорь Антропенко предложил платить российским звездам так же, как участникам спецоперации, заявив, что миллионные гонорары за часовые выступления неприемлемы. Продюсер Иосиф Пригожин назвал это спекуляцией и добавил, что артистов нельзя делать крайними в ситуации. Свое мнение в комментарии 360.ru высказал шоумен Стас Барецкий.

Он заявил, что Пригожин сам хочет пиара на теме, поскольку его вспоминают за былые заслуги, а новых проектов у продюсера нет.

«Он, мне кажется, никак не может понять, что 2000-е закончились, и сейчас абсолютно другие времена — и для артистов, и для всех. Поэтому, соответственно, все его заявления выглядят так нелепо», — отметил Барецкий.

При этом шоумен отметил, что участники СВО — герои, которые заслуживают всех возможных благ.

Ранее Пригожин раскритиковал идею перестать выплачивать роялти артистам-иноагентам. По его словам, это ударит прежде всего по поэтам и композиторам, которые писали для них песни.