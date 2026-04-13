Стало известно время, когда огласят приговор бывшему мужу Лерчек

Гагаринский суд Москвы огласит приговор Артему Чекалину в 12:30 по московскому времени 13 апреля. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Оглашение приговора состоится 13 апреля в 12:30 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Государственный обвинитель в прениях сторон просил приговорить бывшего мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) к 7,5 годам колонии общего режима и назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере почти 200 миллионов рублей. Защита Чекалина просила суд его оправдать.

Сам Чекалин в последнем слове просил назначить ему условный срок, если будет вынесен обвинительный приговор. Он также отмечал, что соблюдал требования российских законов.

Ранее Валерия Чекалина написала письмо в суд, в котором просила судью проявить милосердие к ее бывшему мужу. Она отметила, что не знает, как сложится ее судьба из-за рака, а детям нужен отец.