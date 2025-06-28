Стало известно, сколько заработает Роналду по новому рекордному контракту

Португальский форвард Криштиану Роналду подписал новый контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» до 2027 года. По условиям соглашения, он заработает 418 миллионов евро. Это рекордное соглашение в истории мирового футбола, сообщила газета The Sun .

Роналду, пятикратному обладателю «Золотого мяча», исполнилось 40 лет. С 2023 года он играет за «Аль-Наср», по предыдущему контракту он заработал 406 миллионов евро. Уже три года подряд португалец занимает первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

За свою карьеру Роналду играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Ранее экс-полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высоко оценил 40-летнего нападающего Криштиану Роналду. Мостовой считает, что Роналду добился успеха благодаря отсутствию серьезных травм. Он также подчеркнул трудолюбие португальца, которое сыграло важную роль в его впечатляющих результатах.