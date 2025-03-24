Футболист Мостовой связал успех Роналду с отсутствием серьезных травм

Экс-полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью « Газете.ru » высказался о 40-летнем нападающем Криштиану Роналду, указав на его высочайший уровень игры.

По мнению Мостового, ключевым фактором успеха Роналду является отсутствие серьезных травм. Кроме того, португальцу удалось добиться впечатляющих результатов благодаря трудолюбию, добавил спортсмен.

«Футбол — самый травмоопасный вид спорта на планете, поэтому для меня за гранью понимания то, как они вместе с Месси это делают», — заявил Мостовой.

Накануне Роналду забил гол в матче ¼ финала Лиги наций против Дании, что помогло португальцам выйти в полуфинал турнира. За свою карьеру он уже отличился 929 раз.