Стало известно, сколько Виктория Дайнеко потратила на свадьбу

Виктория Дайнеко с мужем потратили на декор свадьбы до миллиона рублей

Певица Виктория Дайнеко устроила свадьбу всего за две недели и уложилась в бюджет меньше миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» .

По данным источника, пара решила сыграть свадьбу спонтанно и быстро организовала торжество без лишней суеты.

«Это было так тепло, так уютно, так весело! Нет слов! Одни эмоции. Задача была — прожить день без устарелых свадебных клише и оставить только самые важные традиции», — привело издание слова певицы.

Фигурист Соловьев анонсировал дату свадьбы с Авериной. Спортсмены поженятся 7 июля 2025 года. Пара призналась, что готовит торжество с помощью свадебных организаторов.