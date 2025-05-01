Стало известно, сколько Виктория Дайнеко потратила на свадьбу

Певица Виктория Дайнеко устроила свадьбу всего за две недели и уложилась в бюджет меньше миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
По данным источника, пара решила сыграть свадьбу спонтанно и быстро организовала торжество без лишней суеты.
«Это было так тепло, так уютно, так весело! Нет слов! Одни эмоции. Задача была — прожить день без устарелых свадебных клише и оставить только самые важные традиции», — привело издание слова певицы.
Фигурист Соловьев анонсировал дату свадьбы с Авериной. Спортсмены поженятся 7 июля 2025 года. Пара призналась, что готовит торжество с помощью свадебных организаторов.
Шесть писем подряд. Стало известно, как президент Бразилии унизил Зеленского
Врач назвал неожиданный овощ для снижения кровяного давления
Скончался экс-барабанщик «Арии» Игорь Молчанов
США умыли руки. Вашингтон отказался быть посредником между Россией и Украиной
Просадка в миллиарды кубов. Россия отпускает по «Турецкому потоку» Европе все меньше газа
Маябрь в Подмосковье. Побит рекорд 116-летней давности по количеству выпавшего снега
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте