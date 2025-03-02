Голливудские звезды получали миллионы долларов за поездки на Украину, а гонорар актрисы Анджелины Джоли не мог быть ниже 15 миллионов долларов (1,3 миллиарда рублей). Об этом продюсер Леонид Дзюник рассказал в беседе с aif.ru .

«Они (знаменитости — прим. ред.) же прекрасно понимают, что из себя представляет Украина, бесплатно они вряд ли поехали бы. Ребятам платили миллионы для того, чтобы показать, что они типа их поддерживают», — сказал он.

Он напомнил, что Джоли не только самая известная и самая красивая женщина, но еще и была послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Дзюник пояснил, что ее гонорар за поездку на Украину, скорее всего, варьировался от 15 до 20 миллионов долларов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил звезд мирового масштаба в получении миллионов долларов и евро. По его словам, они приезжали в Киев не от души или из сочувствия, а ради заработка.